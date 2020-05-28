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С 1 июля туристам закроют въезд на мыс Бурхан

28 мая 2020

1 июля 2020 будет введён запрет на посещение гражданами мыса Бурхан с  целью туризма и отдыха. Как сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», делается это с целью снизить  нагрузку на памятник природы и избежать его утраты.

Изначально необходимость запретительных мер и проведение реконструкции и благоустройства территории мыса обосновали участники научно-технического совета при  ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Позже доводы специалистов и учёных, были поддержаны Правительством Иркутской области на заседании рабочей группы по решению проблемных вопросов прибайкальских природных территорий под председательством и.о. заместителя Председателя Правительства Иркутской области Т.Т. Магомедова

Уже в июне на мысе Бурхан начнётся первый этап реализации проекта по приведению данной территории в порядок: предусмотрена установка оградительных канатов, информационных предупредительных аншлагов об ограничении доступа к данному памятнику природы, указателей и т.п. Последующие этапы по благоустройству будут нацелены на снижение антропогенного воздействия на почвенный покров мыса и создание сети экологических троп.  

Работы по благоустройству будут проводиться совместно с благотворительным фондом «Подари планете жизнь».

В настоящее время мы совместно с коллективом ФГБУ разрабатываем план посещения территории без ущерба для природы и здоровья. Все меры разрабатываются предельно компромиссными для всех. Передвижение на территории мыса  будет возможно,  но  только по безопасному для всех маршруту. Я надеюсь, что туристы и жители острова пойдут на временные ограничения с целью сохранения уникального места.» 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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