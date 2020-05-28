За прошедшие сутки Иркутской области ликвидировано шесть пожаров

Общая площадь ликвидированных очагов составила 375,8 га, из которых 313,8 га, покрытые лесом, сообщают в областной администрации.

Два из них – в Иркутском и Аларском районах – вновь обнаруженные. Также потушено четыре ранее зарегистрированных пожара: по одному – в Баяндаевском, Ольхонском, Киренском и Казачинско-Ленском районах.

В локализованном состоянии на утро 28 мая перешло четыре пожара, все ранее зарегистрированные: по одному – в Усть-Удинском, Казачинско-Ленском, Нижнеилимском и Тайшетском районах. Общая площадь этих очагов – 3790 га, из которых 3677 га, покрытые лесом.

На арендованных участках 27 мая пожаров не зарегистрировано. По вине местного населения возгорания произошли в трех случаях. Причиной пяти пожаров стали грозы. Один связывают с переходом огня в лес с земель иных категорий. Возгорание в Иркутском районе произошло в результате падения дерева на линию электропередач.