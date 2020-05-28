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За прошедшие сутки Иркутской области ликвидировано шесть пожаров

28 мая 2020

Общая площадь ликвидированных очагов составила 375,8 га, из которых 313,8 га, покрытые лесом, сообщают в областной администрации.

Два из них – в Иркутском и Аларском районах – вновь обнаруженные.  Также потушено четыре ранее зарегистрированных пожара: по одному – в Баяндаевском, Ольхонском, Киренском и Казачинско-Ленском районах.  

В локализованном состоянии на утро 28 мая перешло четыре пожара, все ранее зарегистрированные: по одному – в Усть-Удинском, Казачинско-Ленском, Нижнеилимском и Тайшетском районах. Общая площадь этих очагов – 3790 га, из которых 3677 га, покрытые лесом.

На арендованных участках 27 мая пожаров не зарегистрировано. По вине местного населения возгорания произошли в трех случаях. Причиной пяти пожаров стали грозы. Один связывают с переходом огня в лес с земель иных категорий. Возгорание в Иркутском районе произошло в результате падения дерева на линию электропередач.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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