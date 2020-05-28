В Приангарье установят семь малых спортивных площадок и ФОКОТ

На эти цели предусмотрено около 47,5 млн рублей, из них свыше 45,5 млн рублей – средства федерального бюджета, остальные – из областной казны. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра спорта области Илья Резник.

В рейтинговом отборе на передачу оборудования для создания малых спортивных площадок могут принять участие только муниципальные районы. На получение оборудования для создания ФОКОТа могут претендовать городские округа и муниципальные районы.

При этом территории должны соответствовать следующим условиям: наличие прав на земельный участок;

наличие в местном бюджете средств на проведение подготовительных работ;

наличие центров тестирования по выполнению нормативов ГТО;

наличие на 1 января 2020 года центра развития внешкольного спорта.

Муниципальные образования, являющиеся победителями рейтингового отбора в 2019 году, участвовать в отборе в этот раз не могут.



Заявка и необходимый комплект документов для участия в отборе необходимо предоставить в министерство до 4 июня 2020 года в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) включительно по адресу: Иркутск, ул. Карла Маркса 26 (отдел развития физической культуры и массового спорта). Рейтинговый отбор будет проводиться с 4 по 20 июня. Дополнительная информация - на сайте министерства и по телефону: 8 (3952) 33-33-38.