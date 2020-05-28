В Иркутской области почти 1500 заболевших коронавирусом

По данным на 28 мая, в Иркутской области подтверждены 1498 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за последние сутки - 60 новых случаев. Суточный прирост в последние три дня стабилизировался после нескольких дней антирекордов, когда было фиксикровали не меньше сотни заболевших.

Стабилизировала ситуация и среди заболевших вахтовиков. На 28 мая их 568 (+3) за последние сутки), что составляет 38% от всех заболевших в регионе, сообщает оперативный штаб.

Всего за период эпидемии в регионе госпитализированы 1183 (+60) человека, из них 108 (+1) из обсерваторов и 568 (+3) вахтовиков, 295 (+19) человек выздоровели. 20 человек скончалось: 10 от COVID-19, 10 от заболеваний, не связанных с COVID-19. Такие данные предоставил оперативный штаб.

Игорь Кобзев объяснил вчера, почему регион не может перейти ко второму этапу снятия ограничений. По словам Игоря Кобзева, коечный фонд сейчас в Иркутской области заполнен на 50%. При этом статистика показывает, что по приросту числа случаев заболеваний регион не может перейти на следующий этап выхода из режима самоизоляции. Поэтому в Иркутской области режим самоизоляции, который действует до 31 мая, могут продлить ещё на неделю.

– Ситуация по коронавирусу у нас сложная, но контролируемая. У нас действительно произошла дестабилизация заболеваемости за счёт работников, которые прибыли в регион вахтовым методом на месторождения. Это, в принципе, треть всех заболевших, которые есть на территории Иркутской области. Но вместе с тем мы полностью локализовали все эти очаги вспышек, в основном, проходит заболевание бессимптомно, – сказал врио губернатора Игорь Кобзев в интервью телеканалу Россия24.