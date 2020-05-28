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Должника по алиментам задержали во время патрулирования улиц Братска

28 мая 2020

Алиментообязанный гражданин, находящийся в розыске, был задержан сотрудниками полиции во время патрулирования улиц и контроля за соблюдением режима самоизоляции в Братске, сообщают в УФССП области.

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При проверке документов установлено, что гражданин находится в розыске Федеральной службы судебных приставов. О задержании братчанина, задолженность по алиментам которого составляет свыше 100 тыс. рублей, было незамедлительно сообщено судебному приставу, осуществляющему розыск. Должностным лицом Управления установлен адрес проживания неплательщика, его неофициальное место работы. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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