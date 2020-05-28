Новости

Средний чек россиян показывает весеннюю стабильность

28 мая 2020

На неделе с 18 по 24 мая средний чек сократился всего на 4 рубля (0,7%) и составил 577 рублей. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек продемонстрировал рост на 50 рублей, сообщает исследовательский холдинг Ромир. 

Так, недельный средний чек потерял 4 рубля относительно недели с 11 по 17 мая и остановился на отметке в 577 рублей.

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек продемонстрировал рост (9,5% или 50 рублей).

Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на прошлой неделе оказался выше на 15 рублей или 2,7%.

Несмотря на стабильность в последние два месяца, прирост среднего чека к прошлому году, который мы отмечали на двух прошлых неделях, сохранился. Рост происходит на фоне роста цен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
После лечения от коронавируса вахтовики Иркутской области смогут вернуться к работе
В Иркутской области из-за коронавируса закрыты 15 медучреждений
Роддом в Иркутске-2 закрыли из-за коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании