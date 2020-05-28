Средний чек россиян показывает весеннюю стабильность

На неделе с 18 по 24 мая средний чек сократился всего на 4 рубля (0,7%) и составил 577 рублей. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек продемонстрировал рост на 50 рублей, сообщает исследовательский холдинг Ромир.

Так, недельный средний чек потерял 4 рубля относительно недели с 11 по 17 мая и остановился на отметке в 577 рублей.

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек продемонстрировал рост (9,5% или 50 рублей).

Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на прошлой неделе оказался выше на 15 рублей или 2,7%.

Несмотря на стабильность в последние два месяца, прирост среднего чека к прошлому году, который мы отмечали на двух прошлых неделях, сохранился. Рост происходит на фоне роста цен.