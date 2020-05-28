В Иркутском районе сотрудники ГИБДД в ходе операции «Тонировка» выявили более 200 нарушений

17 водителей транспортных средств не пожелали устранять нарушения на месте. В отношении них полицейскими были составлены административные акты, сообщают в областном управлении МВД.

В десятидневный срок автовладельцы должны устранить нарушения и явиться в подразделение ГИБДД для предъявления транспортного средства сотрудникам Госавтоинспекции.

Если водитель не устранит нарушение и не явится в подразделение ГИБДД в установленные сроки, то при следующей остановке автомобиля сотрудниками ДПС, водитель будет привлечен к административной ответственности, что влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Сотрудники полиции призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и требования технического регламента о безопасности транспортных средств и напоминают, что так называемая альтернатива тонировке («сетки», «шторки», «легкосъемная пленка» и др.), также запрещены действующим законодательством РФ.