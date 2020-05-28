Увеличение нагрузки во время дистанционного обучения отметили более половины студентов

Увеличение нагрузки на преподавателей заметили 55% студентов, опрошенных ВЦИОМ. Еще 19% учащихся вузов считают, что нагрузка на них сократилась. Каждый пятый студент уверен, что нагрузка на преподавателей не изменилась (20%).

Примерно так же студенты оценили изменение собственной вовлеченности в учебный процесс. По мнению каждого второго опрошенного (51%), учебная нагрузка выросла. В обратном уверены 20% участников исследования. О том, что уровень учебной нагрузки остался прежним, заявили 28% студентов.

Говоря об уровне преподавания в дистанционном формате, более половины студентов оценили его как высокий или скорее высокий — 53%. Каждый третий опрошенный назвал его средним — 32%. Низкие оценки уровню образования в коронавирусный период дали лишь 12% студентов.

При этом подавляющее большинство студентов удовлетворены тем, как организовано дистанционное образование в их вузе в условиях распространения COVID-19. Об этом сообщают 72% респондентов, причем каждый четвертый говорит о крайней степени удовлетворенности — 25%.

О том, что организация дистанционного образования осуществлена в той или иной степени неудовлетворительно, высказались 26% студентов.

Оценка уровня оснащения учебных заведений оборудованием, необходимым для проведения занятий в удаленном формате, следующая: оценили его как высокий или скорее высокий 38% студентов, среднюю оценку дали 38%, а назвали его низким или скорее низким 19% респондентов.

Большинство родителей выпускников, оканчивающих 11-й класс в этом году, отметили увеличение учебной нагрузки ребенка в связи с переходом на дистанционный формат обучения. Об этом сообщили 62% родителей, причем о существенном возрастании нагрузки сообщили 36%. Напротив, отметили сокращение учебной нагрузки 24% родителей выпускников. Считают, что нагрузка осталась на прежнем уровне, 13%.

В той или иной степени удовлетворены организацией дистанционного образования 44% родителей учеников 11-х классов. Среди учащихся колледжей и техникумов об этом сообщают 74%, а среди студентов вузов — 82%.

Мнение, что переход на дистанционный режим образования увеличил нагрузку на учителей, поддерживает каждый второй родитель школьников выпускных классов — 56%. О том, что это скорее сократило нагрузку на преподавателей, сообщают 25%, а 9% считают, что объем нагрузки не изменился.

Финальную аттестацию в формате ЕГЭ необходимо организовать в конце июня — начале июля текущего года — так считают 65% родителей одиннадцатиклассников. Также каждый пятый считает, что лучше провести это мероприятие в начале августа (19%), а 13% назвали другие периоды для проведения экзаменов.