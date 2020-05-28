Банки РФ нарастили продажи золота на фоне пандемии

С начала года они продали около 17 тонн драгоценного металла, сообщает РБК.

Пандемия коронавируса, вызвавшая проблемы с экспортом товаров, не остановила продажу золота российскими банками. В апреле вложения кредитных организаций в драгоценные металлы сократились на 6,1%, до 296,6 млрд руб., следует из статистики Банка России.

В пересчете запасы банков снизились на 4,6 т, до 73,4 т, оценивает аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Это на 15% больше, чем было продано в марте. Продолжающееся уменьшение запасов в банках зафиксировали и в рейтинговом агентстве НКР.

Кредитные организации сокращают запасы золота на протяжении уже шести месяцев, с ноября прошлого года, показывает статистика ЦБ. Их вложения в драгоценные металлы в денежном выражении увеличились только в марте, в основном из-за заметного роста стоимости золота, писал РБК. Но в пересчете на золото запасы сокращались непрерывно: с начала года с баланса банков ушло около 16,82 т.

