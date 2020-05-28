В Иркутске ситуация с коронавирусом остается напряженной

Из 60 новых случаев заражений в регионе за минувшие сутки подавляющее большинство зафиксировано в Иркутске (+54), при этом передача вируса происходит не за счет завоза, а через местные контакты. Также новые случаи коронавируса подтверждены сегодня в Ангарске (+2), Иркутском (+2), Шелеховском (+1) и Нижнеилимском районах (+1). Об этом свидетельствует карта распространения на 28 мая.

Ситуацию с вахтовиками, похоже, удалось стабилизировать. За минувшие сутки среди них выявлено всего три новых случая. Всего за период эпидемии COVID-19 обнаружен у 568 вахтовиков, что составляет 38% от всех заражений в регионе.

В Иркутске, где находится основной очаг инфекции в регионе, всего за период эпидемии подтверждены 677 случаев: 345 (+45) человек заразились через контакты внутри региона, три человека привезли вирус из Москвы, два – из Санкт-Петербурга и Таиланда, один – из Камчатки, 18 человек прибыли из Киренского района, 53 человека – транзитные пассажиры из обсерваторов, в том числе 48 (+1) вахтовиков, 188 (+8) человек выздоровели, семь скончались от COVID-19, 10 – от заболеваний, не связанных с COVID-19.

По данным на 28 мая, в регионе 1498 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, прирост за сутки стабилизировался на уровне 60. Коронавирусом охвачены 32 района Иркутской области.