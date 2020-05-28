Новости

В Иркутске ситуация с коронавирусом остается напряженной

28 мая 2020

Из 60 новых случаев заражений в регионе за минувшие сутки подавляющее большинство зафиксировано в Иркутске (+54), при этом передача вируса происходит не за счет завоза, а через местные контакты. Также новые случаи коронавируса подтверждены сегодня в Ангарске (+2), Иркутском (+2), Шелеховском (+1) и Нижнеилимском районах (+1). Об этом свидетельствует карта распространения на 28 мая.

Читайте также:

Массово прививать россиян от коронавируса могут начать уже осенью
2 июня 2020
После лечения от коронавируса вахтовики Иркутской области смогут вернуться к работе
2 июня 2020

Ситуацию с вахтовиками, похоже, удалось стабилизировать. За минувшие сутки среди них выявлено всего три новых случая. Всего за период эпидемии COVID-19 обнаружен у 568 вахтовиков, что составляет 38% от всех заражений в регионе.

В Иркутске, где находится основной очаг инфекции в регионе, всего за период эпидемии подтверждены 677 случаев: 345 (+45) человек заразились через контакты внутри региона, три человека привезли вирус из Москвы, два – из Санкт-Петербурга и Таиланда, один – из Камчатки, 18 человек прибыли из Киренского района, 53 человека – транзитные пассажиры из обсерваторов, в том числе 48 (+1) вахтовиков, 188 (+8) человек выздоровели, семь скончались от COVID-19, 10 – от заболеваний, не связанных с COVID-19.

По данным на 28 мая, в регионе 1498 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, прирост за сутки стабилизировался на уровне 60. Коронавирусом охвачены 32 района Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (1526)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
После лечения от коронавируса вахтовики Иркутской области смогут вернуться к работе
В Иркутской области из-за коронавируса закрыты 15 медучреждений
Роддом в Иркутске-2 закрыли из-за коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании