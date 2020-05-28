В 2020 году на восстановление затопленных территорий Иркутской области выделят 7 млрд рублей

Темпы восстановления территорий, пострадавших от наводнения, будут ускорены, сообщил Игорь Кобзев. На эти цели региону выделяют серьезные федеральные средства: в частности, в 2020 году сумма составила 7 млрд рублей.

- 4,8 млрд мы уже перечислили, еще 1,8 млрд передадим в четверг. Также предусмотрены средства на начало строительных работ по 11 объектам, они будут выделены, когда будет готова проектная документация и получено положительное заключение экспертизы. Мы работаем с регионом в штатном режиме. Мне постоянно звонит Игорь Кобзев. Мы много вопросов решили. Был вопрос начала работ по дамбам. губернатор провёл их на областные деньги, сейчас мы их возмещаем, - отметил Марат Хуснуллин.

Работы уже ведутся на 148 объектах, включая жилые дома и социальную инфраструктуру.

По остальным - школам, детсадам, домам культуры, спортивным и медицинским учреждениям - разрабатывается проектная документация. План на текущий год - 160 объектов. В 2020 году будут завершены работы по 70 объектам.

Игорь Кобзев отметил, что небольшое отставание от плана-графика восстановительных мероприятий, сформировавшееся ранее по ряду объектов, уже корректируется, и пригласил Марата Хуснуллина лично оценить ход работ.

- Проблемы с замедлением темпа, о которых говорил Президент, есть. Закрывать глаза на это нельзя. Контроль ежедневный. С теми, кто срывает сроки и графики, будем разбираться жестко. Восстановление пострадавших территорий – задача государственной важности. Все мероприятия, указанные в программе, мы завершим в установленные сроки, - сказал глава Иркутской области.

В пострадавших территориях продолжаются работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры и жилья.

Уже привели в порядок почти 80% региональных дорог, более 35% дорог местного значения, 19 мостов, идет строительство дамб, берегоукрепление, строительство и ремонт социальных объектов и жилых домов. Всего в этом году для пострадавших будет построено 843 жилых помещения, 251 из них – это индивидуальные дома, 592 квартиры в многоэтажных домах. Ведётся проектирование 64 индивидуальных домов, 24 двухквартирных дуплексов, а также десяти многоэтажек.

Шесть из них – это восьмиэтажные дома, которые будут построены в микрорайоне Угольщиков Тулуна, еще четыре – трёхэтажки в микрорайоне Восточный Нижнеудинска, их начнут возводить в сентябре. Также начато строительство индивидуальных домов в труднодоступном горном селе Алыгджер. Для этих работ техника своим ходом прошла по зимнику 250 километров. Сейчас залиты фундаменты для шести домов, всего же этим летом в селе построят 21 дом.

- Я прошу все федеральные органы власти подключиться к решению вопросов по восстановлению объектов, доложить мне информацию о работе и подготовить совещание у Президента, - сказал Михаил Мишустин.