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Траты россиян на авиабилеты выросли в полтора раза

28 мая 2020

Изменения зафиксировал ВТБ. По сравнению с апрелем, расходы россиян на авиабилеты и билеты на поезда выросли более чем на 40%. В Москве же траты на будущие перелеты нарастили сразу на 56%, сообщает РБК.

Россияне в мае резко увеличили расходы на покупку авиа- и железнодорожных билетов, свидетельствуют данные эквайрингового бизнеса ВТБ по транзакциям (есть у РБК). За первые три недели мая траты россиян на авиабилеты выросли по сравнению с тем же периодом апреля на 46%, а расходы на покупку билетов на поезда — на 42%.

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«Спрос на покупку авиабилетов начинает восстанавливаться, причем как в Москве, так и регионах, результаты первых трех недель мая оказались значительно лучше аналогичного периода в апреле», — пояснил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

При этом спрос на авиабилеты сильнее всего вырос в столице. Средняя стоимость одного купленного билета здесь выросла по сравнению на 20% (до 10 тыс. руб.), а общие расходы москвичей — сразу на 56%. В провинции же общая стоимость купленных билетов увеличилась в среднем лишь на 10%.

В регионах ровно в полтора раза нарастили расходы на покупку железнодорожных билетов, при этом средний чек составил 3 тыс. руб. В Москве же спрос вырос на 40%, а средняя стоимость купленного билета — лишь 1,6 тыс. руб.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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