В Иркутской области за нарушение особого противопожарного режима привлечены 40 нарушителей

В Иркутской области на 27 мая было зарегистрировано 27 пожаров, из которых 13 - горение мусора и сухой растительности, сообщают в областном управлении МЧС.

Несмотря на катастрофические последствия, к которым ежегодно приводят действия отдельных жителей Прибайкалья, люди продолжают жечь костры, в том числе мангалы, в условиях сильного ветра.

Только за прошедший вторник в нашем регионе межведомственными группами задержаны и оштрафованы за нарушение требований пожарной безопасности 40 граждан, из них 11 человек – за нарушения в лесах.

По результатам работы межведомственных групп с начала пожароопасного периода составлено 1095 протоколов об административных правонарушениях.

Кроме того, выставленные пожарные посты на въездах в лесные массивы и патрульные группы ежедневно останавливают въезд в лесные массив более 50 автомобилей. Всего в целях контроля соблюдения запрета посещения гражданами лесов при наступлении высоких классов пожарной опасности в лесах по условиям погоды создано 93 стационарных и 122 передвижных межведомственных поста. Запрет на посещение лесов в районах, где установились высокие классы пожарной опасности, – необходимая мера для предотвращения природных пожаров, поскольку именно человеческий фактор становится причиной их возникновения.