Треть россиян стали больше ценить соцпакет во время пандемии

Треть россиян изменили свое отношение к соцпакетам в связи с эпидемией коронавируса, следует из опроса, проведенного в мае НПФ «Сбербанка» и сервисом Работа.ру. При этом около четверти (23%) респондентов считают, что корпоративная пенсионная программа является одной из самых важных составляющих социального пакета.

Для каждого восьмого (13%) за последние полтора месяца наличие у работодателя соцпакета стало главным аргументом при выборе работы. Каждый пятый считает, что предоставляемые работодателями бонусы помогают в кризисных ситуациях. При этом большинство опрошенных думают, что для них была бы полезнее прямая материальная поддержка в виде дополнительных выплат.

Около четверти россиян (23%) уверены, что корпоративная пенсионная программа (КПП) является одной из самых важных составляющих социального пакета.

Изменения, которые произошли в стране в связи с пандемией коронавируса, заставили граждан больше задумываться о пенсионных накоплениях. Так, по результатам опроса, проведенного НПФ Сбербанка и сервисом для поиска массового и линейного персонала Работа.ру в феврале 2020 года, более половины респондентов (51%) считали наличие КПП в соцпакете лишь приятным и необязательным бонусом, а 27% вообще не рассматривали этот фактор при выборе работы. Три месяца назад КПП играла важную роль лишь для 9% работников.

Наличие медицинской страховки в соцпакете важно для большинства жителей России (67%). Почти 40% также хотели бы, чтобы работодатель оплачивал им питание, а 30% — обучение. Также 15% жителей России хотели бы иметь в соцпакете оплату спортивных занятий. Еще 11% респондентов уточнили, что их работодатели не предоставляют соцпакет.

Сегодня россияне полагают, что предоставлять работникам только стандартный набор бонусов (ДМС, оплата обучения, занятий спортом и т.д.) уже недостаточно. На вопрос: “Считаете ли вы, что у работодателя должны быть долгосрочные социальные программы для сотрудников (например, пенсионная)”, положительно ответили 75% опрошенных. При этом 40% респондентов готовы участвовать в совместной с работодателем программе софинансирования добровольных пенсионных накоплений.

Александр Зарецкий, генеральный директор НПФ Сбербанка:

«В большинстве развитых стран на пенсии, которые полностью или частично сформированы работодателем, приходится в среднем от 30% до 50% дохода пенсионеров. Корпоративные программы выгодны и работникам, и работодателям - первым гарантируют социальную защищенность после выхода на заслуженный отдых, а вторые получают отличный инструмент для удержания высококвалифицированных специалистов. Крупные социально ориентированные российские компании оценили преимущества КПП. В программах, провайдером которых выступает НПФ Сбербанка, уже участвуют более 250 тыс. россиян».

Александр Ветерков, заместитель генерального директор сервиса Работа.ру:

«Роль социальных бонусов становится особенно важна для сотрудников в непростые времена. Это может стать хорошей возможностью для работодателей — компании, которые предлагают не только базовый соцпакет в виде медицинского страхования и компенсации питания, но и заботятся о пенсии сотрудников, получают конкурентное преимущество в борьбе за лучшие кадры. Зачастую работник, выбирая между более высокой зарплатой без бонусов и более низкой зарплатой с гарантированным соцпакетом, останавливается на последнем варианте».