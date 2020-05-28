В 2020 году ЕГЭ начнут сдавать с 3 июля

Первые ЕГЭ стартуют 3 июля. Выпускники сдадут географию, литературу и информатику. Об этом сегодня на брифинге рассказала заместитель министра образования Иркутской области Наталья Черных.

В Министерстве просвещения РФ подготовили проект нового расписания основного периода ЕГЭ 2020 года. 29 и 30 июня пройдут предварительные пробные экзамены, в ходе которых будут протестированы все экзаменационные процедуры.

6 и 7 июля выпускники будут сдавать русский язык,

10 июля - профильную математику,

13 июля – историю и физику,

6 июля – обществознанию и химию,

20 июля – биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам,

22 и 23 июля - устную часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервные дни по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков, запланированы на 24 июля, по всем учебным предметам – 25 июля.



Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.

3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа – по русскому языку, 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части по иностранным языкам. 8 августа предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Расписание основного и дополнительного периодов составлено таким образом, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы.



Сроки приема документов в вузах будут привязаны к ЕГЭ.

- В этом году предприняты дополнительные меры безопасности. Во всех пунктах проведения ЕГЭ усилят санитарный контроль: будет проводиться дезинфекция аудиторий, обязательная термометрия участников на входе, помещения оснащены дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук, персонал - средствами индивидуальной защиты. Рассадка участников будет осуществляться зигзагом с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров, - отметила замминистра.

Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы по почте, а также в электронной форме.



В профессиональных образовательных организациях прием документов начнется не позднее 20 июня и будет осуществляется до 15 августа. При наличии свободных мест прием будет продлен до 25 ноября. Вся информация будет до 1 июня размещена на сайтах учреждений. Документы можно будет подать в электронном виде.