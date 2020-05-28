Банк «Открытие»: на карантине россияне тратили больше на питание, образование и видеоигры для детей

Среднемесячные расходы россиян в апреле-мае снизились по сравнению с 1 первым кварталом 2020 года практически по всем товарным позициям. Исключение составляют расходы на питание, гаджеты и дистанционное образование детей, а также накопления на поступление в вуз. Таковы данные анализа трансакций клиентов банка «Открытие» и продаж «детских» полисов НСЖ «Росгосстрах Жизнь».

По данным банка «Открытие», в апреле на самоизоляции у россиян существенно возросли траты, связанные с гаджетами и дистанционным обучением детей. Это естественно, поскольку школы и вузы заканчивали учебный год в онлайн-режиме. В частности, по сравнению с первым кварталом 2020 года, в апреле на 23% увеличились месячные расходы на аудиовизуальные товары, включая книги, фильмы и музыку, на 29% - на цифровые приложения, на 22% - на видеоигры. В первой половине мая этот объем расходов сохранился.

Расходы на дистанционные школы в апреле-мае увеличились на 8%, а на коммерческие образовательные услуги в целом - на 2%. При том, что расходы россиян на общеобразовательные учреждения (начальные и средние школы, колледжи и университеты) снизились на 57%.

Одновременно в мае неожиданно начали резко расти накопления клиентов банка «Открытие» на будущее своих детей, в том числе на получение высшего образования. Общая сумма полисов «детских» программ накопительного страхования жизни (НСЖ «Детский капитал») от «Росгосстрах Жизнь» выросла более чем на 50% и вернулась к «докарантинному» уровню – показателю марта 2020 года.

Существенно больше россиян на карантине начали тратить на питание, что также вполне объяснимо: и дети, и взрослые теперь не только завтракают, но обедают и ужинают дома. Траты на продукты питания по сравнению со среднемесячным показателем первого квартала в апреле-мае выросли на 16%. А в торговых сетях смешанного типа (супермаркетах) расходы россиян увеличились еще существеннее - на 26%.

При этом существенно уменьшились расходы домохозяйств на игрушки. В магазинах игрушек в апреле-мае россияне потратили на 29% меньше, чем в среднем в первые месяцы 2020 года. Настоящий обвал расходов произошел в сегменте одежды и обуви, в том числе для детей. Общее падение трат россиян на одежду и обувь в апреле-мае по сравнению с первыми месяцами 2020 года составило 73%. Сильнее упали только расходы на ювелирные изделия (93%), транспорт (95%), и услуги аэропортов (они составили лишь 2% от уровня до начала карантина).