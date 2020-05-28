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Индекс потребительских цен в Иркутской области в апреле увеличился на 1,1%

28 мая 2020

В апреле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 101,1%, в том числе на продовольственные товары – 101,6, непродовольственные товары – 100,3, услуги – 101,5%, сообщает Иркутскстат. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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