Индекс потребительских цен в Иркутской области в апреле увеличился на 1,1%

В апреле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 101,1%, в том числе на продовольственные товары – 101,6, непродовольственные товары – 100,3, услуги – 101,5%, сообщает Иркутскстат.