За 4 месяца 2020 года иркутские аграрии получили от РСХБ 592 млн рублей

По состоянию на 01.05.2020 года общий объем кредитных средств, выданных Иркутским региональным филиалом РСХБ на проведение сезонных работ в Иркутской области, составил 592 млн рублей, что на 29,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Все кредиты оформлены по ставкам не выше 5% годовых. Порядка 78% корпоративных заемщиков АПК - предприятия сегмента малого и среднего бизнеса.

За 4 месяца 2020 года Россельхозбанк выдал на проведение сезонно-полевых работ на территории РФ 184 млрд рублей, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2019 года. По льготной ставке с начала 2020 года Банк предоставил аграриям более 114 млрд рублей, из них 45 млрд предприятиям малого и среднего бизнеса.

«Сейчас наша ключевая цель — обеспечить аграриев необходимыми средствами на посевную. От качества проведения сезонных работ без преувеличения зависит продовольственная безопасность страны. Для наших заемщиков действует механизм льготного кредитования предприятий АПК, предусматривающий предоставление кредитов по ставке не выше 5% годовых», - отметила Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.

Объём льготных кредитов в Иркутском РФ РСХБ на текущий момент составляет 1 155,7 млн рублей, из которых 802,9 млн рублей выдано по краткосрочным кредитам и 352,8 млн рублей - на инвестиционное кредитование.

«Льготное кредитование является актуальным инструментом финансовой поддержки развития агропромышленного комплекса. В текущих условиях агросектору области необходимо активно содействовать в части доступности финансовых ресурсов – сохранения субсидирования, пролонгации краткосрочных кредитов и реализации инвестиционных сельскохозяйственных проектов», - отмечает директор Иркутского РФ АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова.

РСХБ предлагает широкую линейку кредитных продуктов на проведение сезонных работ. Тариф «Сезонный Легкий» ориентирован на представителей малого и микробизнеса и используется на приобретение минеральных и органических удобрений, семян, кормов, ветеринарных препаратов и средств защиты растений. По условиям продукта действующие клиенты Банка могут получить целевые займы в сумме до 50 млн рублей в ускоренном порядке. Всего по двум документам (кредитной заявке и справке из налогового органа) есть возможность получения кредита в сумме до 5 млн рублей.

Для субъектов малого и среднего бизнеса, занимающихся производством и переработкой сельхозпродукции, разработан специальный продукт «Микро-АПК». По условиям тарифа предприниматели могут получить кредит до 5 млн рублей на срок до 1 года по льготной ставке до 5% годовых. По условиям банковского продукта клиентам необходимо иметь открытый расчетный счет в Банке. Средства могут быть использованы на пополнение оборотных средств для приобретения семян, удобрений, сырья для переработки и других производственных запасов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.