ВТБ в Иркутской области поддержал клиентов более чем на 7 млрд рублей

ВТБ в Иркутской области одобрил кредитные каникулы для более чем 4,6 тысяч заемщиков – физических лиц на 2,8 млрд рублей. Предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате пандемии COVID-19, предоставил кредитную помощь на 4,27 млрд рублей. Общая сумма поддержки клиентов составила более 7 млрд рублей.

Банк предоставляет кредитные каникулы пострадавшим в результате COVID-19 клиентам-физлицам как в рамках государственных, так и собственных программ. В настоящее время жителям региона одобрено более 4,6 тыс. заявок, из которых 4,3 тыс. (2,4 млрд рублей) — по потребительским кредитам, 216 – по ипотеке (326 млн), 27 по автокредитам (16,5 млн рублей).

В рамках госпрограммы кредитования компаний на выплату заработной платы сотрудникам банк заключил с юрлицами и индивидуальными предпринимателями 48 соглашений на 124 млн рублей. Среди клиентов, обратившихся за кредитами в рамках госпрограммы – предприятия общественного питания, фитнес-клубы, салоны красоты, кинотеатр, а также компании санаторно-курортной сферы деятельности. Банк также оказывает помощь бизнесу как по собственным программам реструктуризации действующих кредитов, так и в рамках государственных мер поддержки. ВТБ в Иркутской области одобрил сделки по реструктуризации на 4,143 млрд рублей.

ВТБ на финансовом рынке региона является одним из основных игроков. По итогам первого квартала кредитный портфель банка в области составил 81,6 млрд рублей, объем привлеченных средств достиг 118,7 млрд рублей, увеличение к началу года – на 23%. За отчетный период корпоративный кредитный портфель вырос на 7% и достиг 23,3 млрд рублей, объем пассивов корпоративного бизнеса увеличился на 60% до 51,7 млрд рублей.

В розничном портфеле порядка 60% приходится на кредиты наличными, их объем увеличился с начала года на 2%, на ипотечные кредиты – треть. Всего за три первых месяца года ВТБ предоставил населению области 6,9 млрд рублей, что на 15% больше, чем в прошлом году. В первую очередь, рост выдач обеспечен спросом жителей области на ипотечные кредиты на максимально доступных условиях.

Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области подчеркнула: «По итогам работы ВТБ в Иркутской области в первом квартале текущего года динамика основных показателей положительна. Однако ряд факторов, вызванных пандемией коронавируса, оказал существенное влияние на активность как в корпоративном, так и в розничном сегментах. На текущий момент основная задача банка – оказать необходимую помощь заемщикам, реализуя меры государственной поддержки и собственные программы содействия тем, кто оказался в непростой финансовой ситуации».