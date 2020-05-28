Празднование Дня города в Иркутске перенесли на август

Празднование Дня города Иркутска проведут в онлайн формате 6 июня. Такое решение было принято в связи с эпидемиологической обстановкой и невозможностью проведения массовых мероприятий из-за коронавируса. Традиционное празднование перенесено на вторую половину августа.

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– В первый выходной день июня мы должны были отмечать любимый иркутянами праздник – День города. Однако мы как организаторы не можем рисковать здоровьем жителей областного центра, поэтому было принято решение о переносе праздника. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе и в регионе в целом. А 6 июня мы предлагаем отметить День города Иркутска в онлайн-формате, – отметил председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников.

6 июня на различных интернет-, радио- и телевизионных площадках пройдет более пятидесяти выставок, конкурсов и онлайн-показов.

Музей истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова подготовит к 6 июня цикл онлайн-экскурсий по интересным местам областного центра. Также начнутся онлайн-конкурсы на знание истории Иркутска и истории Дня города. Еще один конкурс «Спой в прямом эфире с радио MCM» пройдет в эфире иркутской радиостанции. Победитель также получит право выступить на большой сцене в День города в конце лета. Иркутская телекомпания АИСТ планирует 6 июня напомнить горожанам, каким был праздничный концерт с участием известной рок-группы «Чайф» в День города в прошлом году.