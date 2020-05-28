Иркутский ФК «Зенит» продолжат финансировать за счет областного бюджета

Игорь Кобзев обсудил с руководством ФК «Зенит» развитие профессионального клуба. Встреча состоялась сегодня, 28 мая, в Правительстве Иркутской области.

В январе руководство клуба обратилось за финансовой поддержкой к главе региона. Тогда клуб испытывал финансовые трудности, были долги по зарплате, налогам и другим платежам. Сегодня у клуба нет задолженности по зарплате, благодаря этому удалось сохранить костяк команды, отметил главный тренер команды Александр Ковалев.

До 2020 года команда «Зенит» финансировалась из внебюджетных источников в рамках соглашений о социально-экономическом партнерстве между Правительством Иркутской области и хозяйствующими субъектами. С текущего года финансирование деятельности профессиональных клубов производится из областного бюджета. Также проводится работа по привлечению спонсоров команд.

Команда футбольного клуба «Зенит» является участницей первенства России среди клубов Профессиональной футбольной лиги (зона «Восток») и представляет Иркутскую область с 2016 года. Из-за пандемии коронавируса исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) утвердил решение о досрочном окончании первенства России по футболу среди команд ПФЛ. Иркутский «Зенит» закончил сезон на последнем месте турнирной таблицы.



РФС решил реформировать зону «Восток». Клубам предоставлено право перейти в другие зоны. Предполагается, что ФК «Зенит» воспользуется этим правом. Перед командой стоят амбициозные цели – с первого сезона стать одним из лидеров зоны «Запад». Разработана дорожная карта развития клуба. Игорь Кобзев поддержал эти планы и подчеркнул, что в соответствии с ранее принятыми решениями Правительство Иркутской области продолжит помогать «Зениту».



Справка:



До 2020 года команда «Зенит» финансировалась из внебюджетных источников в рамках соглашений о социально-экономическом партнерстве между Правительством Иркутской области и хозяйствующими субъектами.



С текущего года финансирование деятельности профессиональных клубов производится из областного бюджета. Также проводится работа по привлечению спонсоров команд.