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В Иркутске выберут площадку для строительства Дома молодежи

28 мая 2020

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 28 мая, встретился с инициативной молодежью города Иркутска и обсудил создание областного многофункционального молодежного центра – Дома молодежи.

Этот вопрос поднимается в регионе с конца 90-х годов, но до сих пор не решен. За это время было рассмотрено несколько площадок для размещения. Предполагается, что в Доме молодежи будут организованы залы для различных мероприятий, переговорные комнаты, медиацентр, конференц-залы, студия звукозаписи, учебные аудитории, кафе. Там же планируется предоставить помещения для молодежных общественных организаций региона.  Таким образом, должно быть сформировано уникальное пространство, где ребята смогут воплощать свои идеи в жизнь.

- Нам вполне по силам реализовать этот проект. Но для начала необходимо определиться с конкретным местом размещения. Поручаю министерству по молодёжной политики совместно с молодежным активном и мэрией Иркутска до 27 июня проработать этот вопрос, - отметил Игорь Кобзев.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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