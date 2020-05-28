Игорь Кобзев намерен разобраться с застройщиком, затягивающими сдачу жилья в Тулуне

Затягивание сроков сдачи жилья в Тулуне я рассматриваю как саботаж и мошенничество, об этом врио Губернатора Иркутской области заявил в эфире радиопрограммы «Кобзев на связи», отвечая на вопрос Ольги Галимовой из Тулуна.

Ольга Петровна попросила главу региона повлиять на компанию, которая затягивает строительство дома для ее семьи: «Уже скоро год, а у нас даже фундамент не залит. Застройщик – ООО «Эколайф» – говорит нам, что нет денег. Куда обращаться за помощью? Когда мы получим свое жилье? Очень надеюсь на ваше содействие в решении проблемы».



- Я возьму ваш вопрос на особый контроль, – отметил Игорь Кобзев. – Подрядчик, о котором вы говорите, строит в микрорайоне Березовая роща. Ему перечислен аванс – 50% от суммы договора. Оставшуюся часть денег переведут после подписания акта приемки работ. Так прописано в контракте. Если вам говорят, что денег нет, это не так. Когда застройщик подписывал контракт, он знал об условиях оплаты и взял на себя ответственность. Был установлен срок сдачи домов в Березовой роще – до 30 июля 2020 года. То, что теперь сроки затягиваются, я рассматриваю не иначе как саботаж и мошенничество.

По словам врио Губернатора, к нему поступали сигналы от рабочих, которые были задействованы на стройках в микрорайоне Угольщиков в Тулуне. Они жаловались на серьезную задержку заработной платы.

– Рабочие вынуждены уходить с объектов, чтобы найти другой источник дохода. Я подключил Государственную инспекцию труда и прокуратуру. Если такие факты подтвердятся, последуют уголовные дела. Все, кто смеет химичить со строительными контрактами, получат по полной программе. Я пригласил представителей федерального правительства, в ближайшие дни приеду в Тулун. Буду разбираться с проблемами, которые накопились, на месте. Планирую отдельную встречу с застройщиками, в том числе с руководством «Эколайфа». Все вопросы мы решим, - заверил глава региона.