Как будет развиваться ситуация с COVID-19 в России - прогноз

На аналитическом портале Сбербанка SberIndex.ru на этой неделе появилась новая метрика — изменение оборотов по счетам компаний малого и среднего бизнеса. На ресурсе также работает модель заболеваемости COVID-19, можно отслеживать изменения спроса потребителей, активности малого бизнеса и многое другое.

Пора ли отменять «масочный режим», открывать торговые центры, парикмахерские и кинотеатры?

Модель заболеваемости на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, предсказывает, что через две недели, к 10 июня, количество новых больных снизится до 6418 в день. Однако это произойдет лишь при условии, что все будут соблюдать меры безопасности. Если же самоизоляцию нарушать часто, эта цифра вырастет до 7875 человек в сутки, а в ситуации, если все продолжат жить так, как обычно, — до 8896. Напомним, что пик заболеваемости в России пришелся на 11 мая, когда коронавирус был обнаружен у 11 656 человек. Если жители нашей страны полностью пренебрегут мерами безопасности, то, согласно модели, старый максимум будет преодолен уже 5 июля (прогноз — 11 785 заболевших за сутки). А еще через неделю ежедневно заболевание могут обнаружить у тринадцати с лишним тысяч россиян.

Дивизион «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка публикует на портале изменение оборотов по счетам компаний малого и среднего бизнеса. За прошедшую неделю падение сократилось почти в два раза и теперь составляет –11,5% к 2019 году.

IT-компания «Эвотор» продолжает мониторить количество активных торговых точек. Согласно ее исследованию на портале SberIndex.ru, из карантина вернулось уже 61,5% компаний малого бизнеса (относительно начала марта 2020 г.). Еще неделей ранее эта цифра была 57,5%. Активнее других малый бизнес работал в Чукотском АО (85,3% активных торговых точек) и Томской области (84,9%). Наиболее динамично восстанавливаются автодилеры (рост к прошлой неделе — 12,2 п.п.), медицинские услуги (+8,3 п.п.), а также категория «Хобби и увлечения» (+9,3 п.п.).