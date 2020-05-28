В Иркутской области сократили до 3 лет срок для безналоговой продажи жилья

Законом Иркутской области от 28.04.2020 №40-оз «Об уменьшении минимального предельного срока владения объектами недвижимого имущества в целях освобождения от налогообложения налогом на доходы физических лиц доходов от продажи объектов недвижимого имущества на территории Иркутской области» минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества для физических лиц сокращен до трех лет. По мнению депутатов Законодательного Собрания региона, данная мера будет способствовать развитию жилищного строительства и улучшению жилищных условий граждан.

Согласно п. 3 ст. 217.1 НК РФ в целях освобождения от налогообложения НДФЛ доходов от продажи объектов недвижимого имущества минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет три года, если право собственности на него получено в порядке наследования, по договору дарения от членов семьи или близких родственников, в результате приватизации, по договору пожизненного содержания с иждивением. Минимальный срок владения три года с 01.01.2020 применим также, если данное жилье является единственной собственностью налогоплательщика (при этом в течение 90 дней до продажи квартиры второе имущество не учитывается). Во всех других случаях минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет пять лет (п. 4 ст. 217.1 НК РФ).

Однако субъектам Российской Федерации предоставлено право региональными законами уменьшать минимальный предельный срок владения имуществом для всех или отдельных категорий налогоплательщиков или объектов недвижимости (пп. 1 п. 6 ст. 217.1 НК РФ). Этим правом в интересах жителей области воспользовались депутаты регионального парламента. В целях освобождения от налогообложения НДФЛ минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества в Иркутской области уменьшен до трех лет. Закон вступил в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. Таким образом, данная норма применяется в отношении объектов недвижимого имущества, срок нахождения которых в собственности налогоплательщика составляет в 2020 году три года и более.