Жители Приангарья по программе льготной ипотеки 6,5% покупают новостройки в Иркутске, Ангарске и Москве

Программа льготной ипотеки под 6,5%, запущенная во время пандемии коронавируса, как инструмент поддержки строительной отрасли, оказалась очень востребована у жителей Иркутской области. На 19 мая банк ВТБ выдал по программе 53 кредита на сумму 119 млн рублей. При этом иркутяне выбирали новостройки не только в своем регионе, сообщила во время онлайн-конференции Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области.

– Льготная ипотека стимулировала спрос и за пределами региона. Кроме Иркутска и Ангарска в тройку наиболее популярных направлений вошла и недвижимость в Москве. Также были сделки по покупке жилья в Новосибирске и Санкт-Петербурге. Средняя сумма займа составила 2,2 млн рублей, – прокомментировала Александра Макарова.

В рамках «Ипотеки с господдержкой 2020» ВТБ планирует выдать 250 млрд рублей кредитов, что составит треть от общего лимита в 740 млрд. Cоответствующую заявку банк направил в адрес оператора программы.

Напомним, что программа действует до 1 ноября 2020 г. Она позволит оформить кредит по льготной ставке 6,5% клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составит 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей – для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 30 лет.

По словам Александры Макаровой, ипотека была локомотивом розничного портфеля ВТБ в Иркутской области в первом квартале 2020 года. Потребительская активность наиболее заметно выросла к концу марта, активный спрос стимулировали доступные ставки.

– В первом квартале банк ВТБ в Иркутской области выдал рекордный объем – 2,6 млрд рублей, это на 70% больше, чем в первом квартале 2019 года. Жильё приобрели 840 семей региона. Для сравнения: рост выдачи кредитов наличными и автокредитов составил 2%, кредитных карт – 3%, – отметила Александра Макарова.

Общее число заключенных ипотечных сделок в первом квартале выросло на 55% – до 1,3 тысяч, для приобретения квартир на вторичном рынке ВТБ в Иркутской области выдал 579 кредитов на сумму 1,2 млрд рублей, в новостройках – 169 займов на сумму 416 млн рублей.

Розничный портфель ВТБ в Иркутской области на 1 апреля составил 58,3 млрд рублей.