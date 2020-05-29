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В Иркутской области ликвидированы все пожары

29 мая 2020

Ликвидировано два ранее обнаруженных очага общей площадью 270 га, 157 из которых, покрытые лесом, – в Усть-Илимском и Нижнеилимском районах, сообщают в областной администрации.

В локализованном состоянии на утро 29 мая перешло два ранее зарегистрированных пожара в Казачинско-Ленском и Тайшетском районах. Общая площадь этих очагов – 3520 га. 

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, на арендованных участках 28 мая пожаров не было. По вине местного населения возгорание произошло лишь в Казачинско-Ленском районе. Причиной трех пожаров стали грозы. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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