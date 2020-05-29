В Иркутской области ликвидированы все пожары

Ликвидировано два ранее обнаруженных очага общей площадью 270 га, 157 из которых, покрытые лесом, – в Усть-Илимском и Нижнеилимском районах, сообщают в областной администрации.

В локализованном состоянии на утро 29 мая перешло два ранее зарегистрированных пожара в Казачинско-Ленском и Тайшетском районах. Общая площадь этих очагов – 3520 га.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, на арендованных участках 28 мая пожаров не было. По вине местного населения возгорание произошло лишь в Казачинско-Ленском районе. Причиной трех пожаров стали грозы.