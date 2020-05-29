Минтруд предложил особые правила увольнений и простоя во время пандемии

В проекте прописаны условия вывода работников в смены и права на изменение их обязанностей без согласия, сообщает РБК.

Министерство труда и соцзащиты подготовило проект постановления правительства «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году» в целях «упрощения взаимодействия работодателя и работников» в условиях пандемии COVID-19. Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству и представитель Минтруда.

Минтруд направил проект постановления на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (участвуют правительство, работодатели, профсоюзы) в соответствии со стандартным регламентом — после этого документ может быть внесен в правительство. «Документ в его текущем виде — это свод предложений, поступивших от всех сторон социального партнерства», — уточнили РБК в Минтруде.

Ведомство в постановлении предлагает правительству впервые воспользоваться временным правом устанавливать особое регулирование трудовых отношений в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции, которое должно появится у кабинета после вступления в силу соответствующих поправок. К настоящему времени Госдума приняла закон в трех чтениях, он требует одобрения Совета Федерации и президента.

Отступающее от Трудового кодекса регулирование предлагается распространить только на 2020 год. Профсоюзы и эксперты критиковали эти поправки, увидев в чрезвычайных полномочиях правительства риски демонтажа трудового законодательства.



Трудовое законодательство в норме предоставляет работодателю три основных способа оптимизации персонала:

введение простоя,

сокращение штата или численности,

перевод на неполный рабочий день.

Принципы поведения работодателей и работников в условиях карантинных мер в действующих законах конкретно не прописаны.

Проект постановления предлагает установить, что в период вынужденной приостановки деятельности компании из-за карантинных ограничений работников нельзя отправлять в простой или увольнять по инициативе работодателя.

Запрета принимать решение о сокращении численности или штата во время карантина в документе не прописано. Но предлагается установить, что в случае сокращения численности или штата, если срок уведомления работников истекает в период карантина, увольнение происходит только после завершения ограничительных мер — на следующий рабочий день после этого, следует из проекта Минтруда. Согласно Трудовому кодексу, работодатель обязан предупредить сотрудников о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации или по сокращению штата не позднее чем за два месяца до увольнения.

В отношении работников, на которых не распространяются ограничительные меры (работники предприятий непрерывного цикла, аптеки, продуктовые магазины, банки и т.д.), согласно документу, введение простоя осуществляется по действующему законодательству:

временная приостановка работы, вызванная эпидемией и любыми исключительными обстоятельствами, ставящими под угрозу жизнь людей, является простоем по причинам, не зависящим от работодателя или работника, и оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки, должностного оклада, рассчитанного пропорционально времени простоя;

если простой не связан с мероприятиями по предотвращению эпидемии, а является простоем по вине работодателя, то он оплачивается в размере не менее 2/3 средней зарплаты работника.

В период действия ограничительных мероприятий работникам может быть предоставлен отпуск по согласованию с работодателем, уточняется в проекте постановления. При этом «временная нетрудоспособность в связи с карантином не является основанием для продления или перенесения отпуска», говорится в документе. Согласно Трудовому кодексу, если в период отпуска работник заболевает, то отпуск может быть продлен на время больничного.

Минтруд предлагает сократить срок уведомления сотрудника об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы (в том числе введения режима неполного рабочего дня или неполной рабочей недели), с двух месяцев до двух недель, если необходимость таковых вызвана карантинными ограничениями, отмечается в проекте постановления. Сейчас, согласно Трудовому кодексу, о предстоящих изменениях условий трудового договора работодатель должен предупредить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца.



Одновременно ведомство предлагает наделить работодателя правом переводить работника без его согласия на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя на срок до трех месяцев, говорится в документе. По действующему трудовому законодательству временный перевод на другую работу без согласия работника возможен только на один месяц. Согласно проекту нового постановления, перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия сотрудника, а его зарплата не должна быть ниже среднего заработка на прежней работе. Относительно этой нормы Минтруд ожидает позиции профсоюзной стороны и будет определять свою позицию с учетом мнения профсоюзов, сказали РБК в министерстве.Для оперативного введения сменного режима рабочего времени «для рассредоточения работников в помещениях», оптимизации нагрузки, исключения контактов с инфицированным работником остальных сотрудников Минтруд считает возможным уведомлять работников о новых графиках сменной работы не позднее чем за семь календарных дней до введения их в действие, следует из документа.