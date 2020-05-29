За 20 лет валовый сбор картофеля в Приангарье сократился в 2,2 раза

Согласно данным Иркутскстата, с 2000 годом отданные под картофель посевные площади в хозяйствах населения Иркутской области сократились в 2,5 раза, а валовой сбор картофеля сократился в 2,2 раза.

При сокращенных посевных площадях фермеры за счет использования сортовых семян и современных технологий добились роста производства: если в 2000 году они собрали 29,7 тыс. тонн картофеля, то в 2019 году – 36,3 тыс. тонн. Урожайность картофеля в сельхозорганизациях, как правило, выше, чем в других хозяйствах.

«За счет сокращения производства в Приангарье неуклонно снижаются ресурсы картофеля, этот процесс приобрел твердую тенденцию с 2009 года. Ввоз, включая импорт, возрастает, но его доля в суммарных ресурсах невелика (1%). Приятно отметить ежегодное сокращение потерь, но одновременно снижается и производственное, и личное потребление, и запасы на конец года. Однако душевое потребление картофеля меняется незначительно, этот важнейший продукт остается одним из немногих, по которым в Иркутской области обеспечивается практически полная самообеспеченность», - сообщают в Иркутскстате.