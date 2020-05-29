Нейрохирург Александр Семёнов из Иркутской области получил звание Заслуженного врача Российской Федерации

Александр Семёнов - самый молодой нейрохирург Иркутской области, удостоенный звания Заслуженный врач Российской Федерации, сообщают в областной администрации.

Александр Валерьевич работает нейрохирургом более 20 лет. За это время он провел около двух тысяч успешных операций на головном и спинном мозге.

- Я очень горжусь столь высокой оценкой моего труда, - рассказал Александр Семёнов. - Благодарен коллективу своей родной больницы за поддержку, доверие, понимание.

Коллеги и пациенты отделения нейрохирургии отзываются о докторе Семёнове как о талантливом хирурге, преданном любимому делу, внимательном и чутком человеке.

- Для меня нейрохирургия - это космос, - признался Александр Валерьевич. - А служение профессии - смысл жизни.



