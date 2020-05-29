За два месяца самоизоляции цены на "вторичку" в регионах выросли на 2,4%

В Иркутске цены выросли на 1,3%, стоимость квартиры здесь составила 71,4 тыс. руб. за кв. м.

По подсчетам Циан, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке снизилась на 7,4% за прошедшие два месяца «карантина». Одновременно в мае зафиксирован прирост активности потенциальных клиентов в сравнении с прошлым годом.

За период самоизоляции средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке снизилась на 7,4% в среднем по России – сегодня она составляет 68,4 тыс. рублей. С начала года падение составило 6,2%. За год – 6,6%.

В Московском и Петербургском регионах (включая области) средняя стоимость квадратного метра снизилась за период «карантина» на 2,9% (до 130,4 тыс. рублей). В других регионах отмечен минимальный рост на 0,5% (до 57,7 тыс. рублей).

В городах-миллионниках за период самоизоляции средняя стоимость квадратного метра снизилась на 6,4%. В городах с населением от 500 тыс. до миллиона зафиксирован рост на 2,4%.

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке РФ – 3,9 млн рублей при средней площади 55 кв. м. За время самоизоляции стоимость предложения снизилась на 300 тыс. рублей.