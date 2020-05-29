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Новая вспышка: в Иркутской области зафиксировано 162 новых случая коронавируса

29 мая 2020

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28 мая в Иркутской области установлен новый антирекорд - 162 новых заболевших коронавирусом. Новая вспышка зафиксирована среди вахтовиков - 104 новых случая за последние сутки. Всего за период эпидемии в регионе подтверждены 1660 случаев заболевания. Три дня до этого ситуация была относительно устойчивой – в сутки регистрировалось 60-70 новых случаев, но, похоже, стабилизация оказалась временной.

Всего за период эпидемии в регионе госпитализированы 1333 (+162 за последние сутки) человека, из них 135 (+27) из обсерваторов и 672 (+104) вахтовиков, 305 (+10) человек выздоровели. 22 (+2) человека скончалось: 11 от COVID-19, 11 от заболеваний, не связанных с COVID-19. Такие данные предоставил оперативный штаб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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