Иркутский музей декабристов с 8 июня возобновляет работу по предварительной записи

Все желающие посетить музей смогут записаться (с экскурсией или без нее) на: 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00. Время пребывания посетителей ограничивается одним часом в связи с тем, что после каждой группы будет проводиться санитарная обработка, сообщают в музее.

С 8 июня 2020 года (возможен перенос даты на более поздний срок) Иркутский музей декабристов возобновляет по предварительной записи работу с посетителями. Музей приглашает одиночные группы посетителей численностью не более пяти человек.

Дом-музей Волконских (пер. Волконского, 10) и Дом-музей Трубецких (ул. Дзержинского, 64) будут принимать посетителей в обычные часы работы – с 10.00 до 18.00. Выходной день в Доме-музее Волконских – понедельник, в Доме-музее Трубецких – вторник.

Телефоны для записи (с 8 июня):