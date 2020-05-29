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Средняя зарплата сварщика в Иркутской области – 82 тыс. рублей

29 мая 2020

С начала года в регионе было открыто более пятисот вакансий сварщиков, это одна из самых востребованных рабочих специальностей в Иркутской области. Кстати, регион занимает первое место в Сибири по количеству вакансий для сварщиков, сообщает hh.ru.

Чаще всего вакансии для сварщиков открывали компании из отраслей:

  • «Услуги для бизнеса» (13%),
  • «Строительство, недвижимость» (3%),
  • «Добывающая отрасль» (1%).  

Большинство вакансий рассчитаны на сварщиков с опытом работы: 68% требуют стаж от года до трех лет, 31% - от трех до шести. Среди соискателей преобладают сварщики со стажем более шести лет (им принадлежит 54% резюме). 

81% вакансий для сварщиков – это работа вахтовым методом. Если же не брать вахту, то чаще всего сварщиков нанимают в Иркутске, Ангарске и Усть-Илимске.  

Сегодня на одну вакансию сварщика в регионе приходится всего 0,3 резюме – эта профессия относится к дефицитным. В Иркутской области соискатели-сварщики – только мужчины. Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях сварщиков составляет 82 тысячи рублей, средняя ожидаемая зарплата, указанная в резюме, – 50 тысяч рублей.  

Самым «дорогим» в России предложением для сварщиков в этом году стала вакансия с заработной платой от 1 800 до 3 500 EUR до вычета налогов, предполагающая переезд в Финляндию. Как сказано в вакансии, «работа требует солидного опыта в сварке и базовых знаний в металлообрабатывающей промышленности». 

В своих ключевых навыках, помимо сугубо профильных, сварщики часто указывают монтаж металлоконструкций, умение работать в команде, проводить ремонтные и слесарские работы. Также встречаются соискатели-сварщики, которые обладают навыками продаж, умеют проводить презентации, руководить коллективом и работать в графических редакторах. 6% соискателей-сварщиков имеют автомобильные права категории B (легковые автомобили) и 3% - категории ВС (грузовики). Одно из самых распространенных требований работодателей к сварщикам – наличие удостоверения НАКС, оно содержится в каждой третьей вакансии. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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