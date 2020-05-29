Дефлятор «Ромир» зафиксировал рост цен на товары в апреле

В апреле 2020 вектор Дефлятора совпал с официальным показателем инфляции Росстата: индекс показал рост в 1,13%, а инфляция – рост в 0,83%. Годовые значения этих накоплений с января по апрель, равняются 2,3% и 2,1% соответственно.

Показатель официальной инфляции в апреле продолжил положительную тенденцию шести прошлых месяцев и по расчётам Росстата получил значение в 0,83%. По данным скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, Дефлятор в апреле повел себя идентично вектору инфляции и вырос на 1,13% по сравнению с мартом. Эти значения намного выше прошлогодних, которые равнялись -0,22% и 0,29% соответственно.

За последние месяцы эти значения являются максимальными и даже превысили традиционно наиболее высокие для годовой сезонности январские показатели в 0.99% и 0,40% соответственно.

Годовые значения Дефлятора и инфляции, т. е. накопленные за период с января по апрель, составили 2,3% и 2,1% соответственно. Учитывая резкое изменение динамики роста цен в апреле, значение дефлятора по итогам года может оказаться наиболее высоким с момента ввода политики таргетированной инфляции ЦБ РФ.

Вышеуказанную гипотезу подтверждает и динамика составляющей дефлятора, цен на товары: они выросли на 3,18%. Цены на бензин несколько снизились (-0,24%), а на ЖКХ цены не изменились (0,00%). Резкий рост цен произошел на фоне значительных изменений в курсе рубля, от которого зависят цены на многие товары.