Владельцев трех кафе в центре Иркутска привлекут к ответственности за нарушение режима повышенной готовности

Учреждения работали в обычном режиме, обслуживая посетителей в своих залах, сообщают в областной администрации.

- На момент проведения проверочных мероприятий в залах обслуживания находилось до 23 посетителей одновременно. Это является недопустимым в сегодняшних условиях, - прокомментировал ситуацию начальник управления губернатора и правительства Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе Геннадий Терехов.

Штрафные санкции для индивидуальных предпринимателей по решению суда могут составить от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (два из проверенных кафе), для юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей (одно кафе).