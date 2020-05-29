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Владельцев трех кафе в центре Иркутска привлекут к ответственности за нарушение режима повышенной готовности

29 мая 2020

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Учреждения работали в обычном режиме, обслуживая посетителей в своих залах, сообщают в областной администрации.

- На момент проведения проверочных мероприятий в залах обслуживания находилось до 23 посетителей одновременно. Это является недопустимым в сегодняшних условиях, - прокомментировал ситуацию начальник управления губернатора и правительства Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе Геннадий Терехов. 

Штрафные санкции для индивидуальных предпринимателей по решению суда могут составить от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (два из проверенных кафе), для юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей (одно кафе).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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