Азиатско-Тихоокеанский Банк заключил соглашение о сотрудничестве с Правительством Алтайского края

20 мая Председатель Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Сергей Аврамов и Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заключили соглашение о сотрудничестве, нацеленное на развитие социально-экономического потенциала региона, его инфраструктуры и инвестиционной привлекательности.

«Мы давно разрабатывали проект данного соглашения и внимательно изучили особенности Алтайского края. А благодаря нашему большому опыту взаимодействия с главами и правительствами российских регионов мы предлагаем реальные работающие инициативы по социально-экономическому развитию края. Это справедливо для всех регионов присутствия АТБ, ведь даже несмотря на сложившуюся ситуацию, мы продолжаем работать и не намерены останавливаться на достигнутом. Надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем обсудить с Виктором Петровичем первые результаты совместной работы при личной встрече», - рассказал Председатель Правления Сергей Аврамов.

Сергей Аврамов подчеркнул, что АТБ делает акцент именно на участие в государственных программах, которые уже успешно реализуются во многих регионах присутствия: ипотека, поддержка среднего и малого бизнеса, инвестиции в инфраструктурные проекты, социальные программы, благотворительность, спорт и медицина. Однако АТБ активно развивает и собственные программы льготного кредитования МСП, доступной ипотеки, потребительского кредитования, в том числе и через дистанционное обслуживание.

В АТБ подтвердили, что в настоящее время готовится еще ряд проектов, направленных на взаимодействие и сотрудничество с главами других регионов России.