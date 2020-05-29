В ДТП в Черемховском районе пострадали двое несовершеннолетних

Сотрудники ГИБДД отдела «Черемховский» выясняют обстоятельства и причины аварии, в результате которой пострадали четыре человека, в том числе два 16-летних мальчика, сообщают в пресс-службе МВД.

ДТП произошло накануне на автодороге «Черемхово – Голуметь – Онот» Черемховского района. Полицейскими предварительно установлено, что 26-летний водитель автомобиля «Тойота Карина» двигался в направлении Жмурово со стороны деревни Нены, не справился с управлением и съехал с проезжей части и перевернулся.

В результате случившегося водитель и три пассажира, в том числе два подростка, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. В настоящее время по факту аварии проводится проверка, по результатам, которой будет принято правовое решение.