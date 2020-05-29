Альфа-Банк сообщил о прекращении выдачи карт к накопительным счетам с 1 июня 2020 года

С 1 июня 2020 года к накопительным и экспресс-счетам Альфа-Банк не будет выпускать Альфа-Карту и Альфа-Карту с преимуществами, а также отключит возможность перепривязки этих карт к следующим типам счетов:
— Экспресс счёт
— Альфа-Счёт
— АэроПлан
— Блиц-доход
— Архивным счетам (Мой Сейф НТ, Сразу 7, Улётный, Счет Чемпионата мира)
Важно: Альфа-Карту и Альфа-Карту с преимуществами по-прежнему можно выпустить или привязать к текущим счетам.
Почему мы это делаем?
Накопительный счёт — это сейф, где клиент как правило хранит большие суммы и получает доход на свои накопления, поэтому мы хотим сделать его еще более удобным, безопасным и выгодным:
1. Удобно
— Одна карта к текущему счёту с бесплатным обслуживанием, процентом на остаток и другими преимуществами
— В любой момент можно перевести деньги с накопительного счёта на текущий онлайн в мобильном приложении или интернет-банке
2. Безопасно
— Снижаем вероятность ошибочного списания с накопительного счёта. Хотели оплатить картой, привязанной к текущему счету, а оплатили с накопительного счета, потеряли проценты — такого больше не будет
— Сводим к нулю вероятность мошеннических списаний ваших накоплений с карты, хранить средства на накопительном счете будет еще безопаснее
3. Выгодно
При покупках по дебетовой карте, привязанной/выпущенной к текущему счету вы получаете:
— надбавку к обычной ставке по накопительному Альфа-Счёту
— кэшбэк по карте + % на остаток по текущему счёту