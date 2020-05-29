БайкалИнвестБанк начал работать с ипотекой

БайкалИнвестБанк предложил клиентам линейку ипотечных программ для покупки жилья на выгодных условиях с государственной поддержкой.

Каждый клиент может выбрать программу, наиболее подходящую именно ему.

Средства Материнского капитала можно использовать для внесения первоначального взноса или для полного, или частичного досрочного погашения кредита.

При наличии необходимого пакета документов рассмотрение заявки займет не более 1 дня.

Ознакомится со всеми программами ипотеки для покупки жилья, а также с льготными программами и программами с государственной поддержкой можно в разделе Ипотека.

Там же можно оставить заявку на кредит и заказать консультацию специалиста.