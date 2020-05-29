Как масштабировать онлайн-торговлю в условиях пандемии

Сбербанк провел онлайн-дискуссию в рамках проекта #Сберкейс на тему «Прокачай Онлайн!», на которой представители компаний крупного и среднего бизнеса обменялись идеями и опытом запуска и масштабирования онлайн-торговли в условиях пандемии.

Участники поделились своими решениями и готовыми примерами, как адаптироваться к новой реальности, оперативно перейти в онлайн, какими инструментами пользоваться, на что делать ставку и как менять бизнес-модель для онлайн-продаж и доставки товаров.

Модератором дискуссии выступил Александр Юдин, управляющий директор Управления по работе с клиентами потребительского сектора и торговли Сбербанка. В обсуждении приняли участие спикеры из разных отраслей: Александр Федосов, директор по маркетингу Metro Cash&Carry; Юлия Овчинникова, директор по маркетингу ГК «Рольф»; Сергей Малышев, CEO «СберЛогистика»; Максим Трухин, директор онлайн-бизнеса Leroy Merlin; Павел Глухов, директор по развитию бизнеса «СберМаркет»; Андрей Степаненко, директор по цифровой трансформации «Дикси».

В ходе дискуссии, которая прошла на медиаплатформе СБЕР Про, спикеры обсудили: как в условиях рекордного спроса масштабировать онлайн-бизнес в продуктовой торговле, как выжать максимум из онлайн-продаж в непродуктовом ретейле в условиях ограничений по работе магазинов, как запустить онлайн-торговлю с нуля в сжатые сроки, а также какую выбрать бизнес-модель для работы в онлайне.

Александр Юдин, управляющий директор Управления по работе с клиентами потребительского сектора и торговли Сбербанка:

«Из-за пандемии коронавируса мы оказались в совершенно новой системе бизнес-координат, в которой нам еще предстоит научиться ориентироваться. Сейчас роль обмена опытом между участниками рынка стала важна как никогда. На этом #Сберкейсе спикеры постарались раскрыть тему экстренного запуска и масштабирования онлайн-продаж, мы также обсудили готовые инструменты и решения "под ключ" от компаний экосистемы Сбербанка для ритейлеров. Формат #Сберкейс хорошо зарекомендовал себя, о чем свидетельствует положительная обратная связь от клиентов, и мы обязательно будем и дальше проводить такие встречи для обмена опытом».

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