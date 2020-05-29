Число клиентов в офисах ВТБ выросло на 20%

ВТБ проанализировал динамику клиентопотока в своих офисах за первые три недели мая по сравнению с аналогичным периодом апреля. Число розничных клиентов, которые посетили отделения банка, выросло на 20%, хотя мартовских значений данный показатель еще не достиг.

С 1 по 23 мая отделения ВТБ посетили более 800 тыс. клиентов, что на 20% выше клиентопотопока в апреле и на 30% ниже показателя за март. Среднее число ежедневных визитов в офисы банка в мае выросло на треть, превысив 60 тыс. клиентов. Таким образом, после смягчения режима самоизоляции в большинстве регионов клиенты стали активнее посещать банк.

Клиенты не изменили продуктовых предпочтений при обслуживании в офисе. Как и ранее, наиболее востребованными услугами являются проведение ипотечных сделок, оформление кредитов наличными и автокредитов. При этом наблюдается повышенный спрос на консультации по инвестиционным продуктам.

В период самоизоляции клиенты активнее использовали процесс безбумажного обслуживания при посещении офисов. В мае доля данной технологии выросла на треть, до 20% от общего объема всех операций, а в отдельных регионах (Тула, Тюмень и Ханты-Мансийск) до 49%. Клиент оформляет продукт в отделении, а подписывает документ, сформированный сотрудником, в своем мобильном приложении. Это делает процедуру более безопасной и значительно сокращает обслуживание.

В настоящее время все офисы ВТБ полностью соответствуют требованиям к работе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, включая медицинские маски и перчатки. В отделениях ВТБ в течение дня проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют все необходимые средства. Кроме того банк рекомендует клиентам использовать средства индивидуальной защиты, а также сохранять между собой дистанцию не менее 1,5 м.

«Мы видим, что в рамках снятия режима самоизоляции клиентопоток в отдельных регионах начинает расти. Мы гибко реагируем на изменения эпидемиологической ситуации в каждой области — там, где это возможно и безопасно, открываем максимальное число отделений, чтобы все клиенты могли обслуживаться в привычном режиме. При этом „держим руку на пульсе“ и готовы регулировать количество открытых офисов в зависимости от развития ситуации. Просим всех посетителей соблюдать необходимые меры, чтобы обезопасить себя и окружающих», — отметил Павел Кудрявцев, руководитель департамента розничного бизнеса — старший вице-президент ВТБ.