Названы десять самых популярных марок SUV в России

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», сегмент SUV остается крупнейшим на российском рынке с общей долей порядка 50%.

За 4 месяца 2020 года жители РФ приобрели почти 210 тысяч новых кроссоверов и внедорожников. Это практически столько же, как и год назад (-0,3%).

Наибольшие предпочтения в сегменте SUV россияне отдают автомобилям Hyundai – за отчетный период было куплено 30,5 тыс. кроссоверов корейской марки. Далее в нашем рейтинге, с сопоставимыми показателями, следуют Renault (20,2 тыс. шт.), Nissan (20,1 тыс. шт.) и Toyota (19,9 тыс. шт.). А замыкает пятерку лидеров корейская KIA (16,5 тыс. шт.).

Кроме них, в ТОП-10 марок российского рынка новых кроссоверов и внедорожников по итогам января – апреля нынешнего года попали: Volkswagen (13,2 тыс. шт.), Mitsubishi (10 тыс. шт.), Skoda (9 тыс. шт.), BMW (8,2 тыс. шт.) и LADA (8,2 тыс. шт.).