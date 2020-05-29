Банк УРАЛСИБ изменил адреса приема исполнительных документов на бумажном носителе

Настоящим информируем, что с 15.06.2020 прием исполнительных документов на бумажном носителе в подразделениях Банка, будет осуществляться по следующим адрес
Филиал «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Город: г. Краснодар
Офис: Филиал «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Адрес: "350000, Российская Федерация, г. Краснодар, улица Красная, 152"
Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск
Город: г. Новосибирск
Офис: Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск
Адрес: 630049, Российская Федерация, г. Новосибирск, Красный просп., д. 184/1
Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург
Город: г. Санкт-Петербург
Офис: Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург
Адрес: "191023, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д. 9"
Центральный федеральный округ
Город: г. Москва
Офис: Головной офис ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Адрес: "119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д.8"
Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа
Город: г. Уфа
Офис: Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа
Адрес: 450000, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41
Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Екатеринбург
Город: г. Екатеринбург
Офис: Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Екатеринбург
Адрес: 620075, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 15
Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Ставрополь
Город: г. Ставрополь
Офис: Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Ставрополь
Адрес: 355017, Российская Федерация, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 235А
При необходимости вы можете направить исполнительные документы почтовым отправлением по любому из указанных адресов.