Банк УРАЛСИБ изменил адреса приема исполнительных документов на бумажном носителе

Настоящим информируем, что с 15.06.2020 прием исполнительных документов на бумажном носителе в подразделениях Банка, будет осуществляться по следующим адрес

Филиал «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Город: г. Краснодар

Офис: Филиал «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Адрес: "350000, Российская Федерация, г. Краснодар, улица Красная, 152"

Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск

Город: г. Новосибирск

Офис: Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск

Адрес: 630049, Российская Федерация, г. Новосибирск, Красный просп., д. 184/1

Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург

Город: г. Санкт-Петербург

Офис: Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург

Адрес: "191023, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д. 9"

Центральный федеральный округ

Город: г. Москва

Офис: Головной офис ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Адрес: "119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д.8"

Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа

Город: г. Уфа

Офис: Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа

Адрес: 450000, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41

Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Екатеринбург

Город: г. Екатеринбург

Офис: Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Екатеринбург

Адрес: 620075, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 15

Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Ставрополь

Город: г. Ставрополь

Офис: Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Ставрополь

Адрес: 355017, Российская Федерация, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 235А

При необходимости вы можете направить исполнительные документы почтовым отправлением по любому из указанных адресов.