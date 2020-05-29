Новости

Банк УРАЛСИБ изменил адреса приема исполнительных документов на бумажном носителе

29 мая 2020

Настоящим информируем, что с 15.06.2020 прием исполнительных документов на бумажном носителе в подразделениях Банка, будет осуществляться по следующим адрес

Филиал «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Город: г. Краснодар
Офис: Филиал «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Адрес: "350000, Российская Федерация, г. Краснодар, улица Красная, 152"

Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск
Город: г. Новосибирск
Офис: Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск
Адрес: 630049, Российская Федерация, г. Новосибирск, Красный просп., д. 184/1

Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург
Город: г. Санкт-Петербург
Офис: Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург
Адрес: "191023, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д. 9"

Центральный федеральный округ
Город: г. Москва
Офис: Головной офис ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Адрес: "119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д.8"

Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа
Город: г. Уфа
Офис: Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа
Адрес: 450000, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41

Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Екатеринбург
Город: г. Екатеринбург
Офис: Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Екатеринбург
Адрес: 620075, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 15

Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Ставрополь
Город: г. Ставрополь
Офис: Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Ставрополь
Адрес: 355017, Российская Федерация, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 235А

При необходимости вы можете направить исполнительные документы почтовым отправлением по любому из указанных адресов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
После лечения от коронавируса вахтовики Иркутской области смогут вернуться к работе
В Иркутской области из-за коронавируса закрыты 15 медучреждений
Роддом в Иркутске-2 закрыли из-за коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании