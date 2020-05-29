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Банк «Солидарность» с 1 июня предложит новую карту UnionPay Gold

29 мая 2020

С 1 июня 2020 года банк «Солидарность» запускает новый продукт - карту  UnionPay Gold «Солидарность».

UnionPay Gold «Солидарность» -  это флагманская карта, в которой собраны самые лучшие условия и преимущества, которые на сегодняшний день предоставляет банк, говорится в официальном сообщении банка. 

По этой карте доступны:

  • 5% кэшбэк на всё;
  • 5,5% на остаток по карте;
  • и другие приятные бонусы. 

Для обладателей карты «Болельщик», выпущенной ранее,  с 01.06.2020 будут применимы тарифы карты UnionPay Gold «Солидарность» и далее она будет действовать и иметь те же преимущества, что и карта UnionPay Gold «Солидарность». 

Подробную информацию о тарифах и преимуществах карты UnionPay Gold «Солидарность» можно в разделе Банковские карты, в отделениях и в колл-центре Банка по телефону 8 800 700 92 20.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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