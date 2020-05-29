Банк «Солидарность» с 1 июня предложит новую карту UnionPay Gold

С 1 июня 2020 года банк «Солидарность» запускает новый продукт - карту UnionPay Gold «Солидарность».

UnionPay Gold «Солидарность» - это флагманская карта, в которой собраны самые лучшие условия и преимущества, которые на сегодняшний день предоставляет банк, говорится в официальном сообщении банка.

По этой карте доступны:

5% кэшбэк на всё;

5,5% на остаток по карте;

и другие приятные бонусы.

Для обладателей карты «Болельщик», выпущенной ранее, с 01.06.2020 будут применимы тарифы карты UnionPay Gold «Солидарность» и далее она будет действовать и иметь те же преимущества, что и карта UnionPay Gold «Солидарность».

Подробную информацию о тарифах и преимуществах карты UnionPay Gold «Солидарность» можно в разделе Банковские карты, в отделениях и в колл-центре Банка по телефону 8 800 700 92 20.