ПСБ помог своим клиентам получить безвозмездные субсидии на 1 млрд рублей

Более 8 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выбрали ПСБ для получения безвозмездной финансовой помощи через ФНС России на общую сумму более 1 млрд рублей. Полученное финансирование компании смогут направить на широкий круг целей, в том числе для выплаты заработной платы, арендных расходов и коммунальных платежей.

Государственная программа о предоставлении субсидий малым и средним предприятиям, которые ведут деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, была объявлена 24 апреля. Начиная с 1 мая, предприниматели могут подать заявление в ФНС о перечислении средств за апрель, за май заявления будут приниматься с 1 июня до 1 июля.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши клиенты получили максимальную поддержку в это непростое время. Именно поэтому мы разработали для них методические рекомендации, которые помогут предпринимателям разобраться в вопросах оформления субсидии и заполнения формы ФНС. Сотрудники банка также проконсультируют о процедуре зачисления субсидии на расчётный счёт клиента», – прокомментировал Владимир Давыдов, начальник управления продаж продуктов электронного бизнеса ПСБ.