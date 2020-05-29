Россельхозбанк уступил свои права по кредитам Донстар в пользу профильного инвестора

АО «Россельхозбанк» уступил свои права по кредитным обязательствам Донстар в пользу профильного инвестора — ООО «Новые утиные фермы», входящую в ГК «Дамате».



ООО «Донстар» является собственником крупнейшего в стране комплекса по промышленному производству мяса утки мощностью 16,5 тыс. тонн в год, расположенного на территории Ростовской области. В конце 2018 года производственная деятельность комплекса была полностью остановлена вследствие ухудшения финансового положения, вызванного управленческими ошибками собственника и неблагоприятной санитарно-эпизоотической ситуацией.



22 мая 2020 года между АО «Россельхозбанк» и Группой «Дамате» (ООО «Новые утиные фермы») заключен договор уступки прав (требований) по кредитным обязательствам ООО «Донстар».

Новый кредитор планирует взять в аренду имущественный комплекс ООО «Донстар», оперативно провести его технологический аудит, осуществить мероприятия по устранению технологических рисков и в III квартале 2020 года возобновить производственную деятельность.



«Учитывая уникальность производственного комплекса ООО «Донстар» и его социально-экономическую значимость как для страны, так в частности и для Ростовской области, Россельхозбанк, являясь опорным банком АПК, на протяжении года тщательно подбирал эффективного инвестора, обладающего передовым опытом в промышленном производстве и реализации мяса птицы, а также готового принять на себя ответственность за возрождение проекта. Выбор пал на данного инвестора неслучайно: ГК «Дамате» зарекомендовала себя как динамично развивающаяся и эффективная агропромышленная компания. Перезапуск высокотехнологичного промышленного производства мяса утки на территории Миллеровского района Ростовской области на более качественном уровне под контролем Группы «Дамате» и при финансовой поддержке АО «Россельхозбанк» окажет благоприятное влияние на снижение социальной напряженности и увеличит налоговые отчисления в региональный бюджет», — отметила Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.