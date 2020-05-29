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РИА Новости: В России могут появиться трудовые биржи для мигрантов

29 мая 2020

Также эксперты предлагают организовать временное альтернативное трудоустройство для этой категории граждан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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По словам собеседника агентства, в министерстве подготовлен прогнозный анализ развития ситуации в миграционной сфере с учетом "форс-мажорных факторов из-за пандемии коронавируса". Так, эксперты ведомства предлагают выделить краткосрочный (до конца текущего года) и среднесрочный периоды (ближайшие 2-3 года) с вариантами развития "оптимистическим" и "пессимистическим". Эксперты, пояснил источник, предложили несколько путей решения возможного обострения миграционной ситуации.

"В исследовании экспертами предлагается создание официально зарегистрированных специализированных трудовых бирж мигрантов. На таких биржах можно будет провести учет не только легальных мигрантов, но и нелегалов. В качестве стимуляции там предлагается выдавать полис на оказание медицинских услуг", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, предполагается рассмотреть вариант временного альтернативного трудоустройства мигрантов на социально значимые объекты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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