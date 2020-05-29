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В Иркутском районе проверят качество ранних овощей и фруктов

29 мая 2020

Месячник качества и безопасности ранних овощей и фруктов пройдет в июне, сообщают в районной администрации.

С 1 по 30 июня 2020 года в Иркутском районе пройдет месячник качества и безопасности ранних овощей и фруктов. Он проводится в целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в розничной торговле, предотвращения заболеваний, связанных с употреблением некачественной продовольственной продукции летом.

Для жителей района в этот период будет работать «горячая линия» по вопросу качества и безопасности ранних овощей и фруктов. С 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов (кроме субботы и воскресенья) специалисты отдела потребительского рынка администрации Иркутского района, по телефону 8(3952)718-032, примут звонки от населения о несанкционированной торговле и фактах продажи некачественных ранних овощей и фруктов, а так же ответят на все интересующие вопросы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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