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Какие законы вступают в силу в июне?

29 мая 2020

Летом этого года в силу вступит отмена банковского роуминга, минимальный размер пособий на ребенка будет увеличен, а пособие по безработице можно будет получить без лишних бумаг, сообщается на сайте Госдумы.

С 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет повысится до 6 752 рублей. Пособие не ниже этой суммы касается каждого ребенка вне зависимости от очередности рождения.

С 1 июня в список доходов, с которых не смогут взыскать долг, добавляются:

  • матпомощь для утративших имущество первой необходимости при ЧС;
  • единовременные пособия членам семей погибших в результате ЧС;
  • единовременные выплаты гражданам, здоровью которых в ЧС был причинен вред.

С 1 июня если гражданин подает заявление о постановке на учет в качестве безработного онлайн, центры занятости будут сами запрашивать сведения:

  • о его детях — в ЕГР ЗАГС;
  • о прописке и о действительности паспорта — в МВД России.

С 1 июня компании, не включенные в соответствующий реестр, не смогут оказывать услуги по организации отдыха и оздоровления детей. За нарушение законодательства в этой сфере вводятся административные штрафы от 500 тыс. до 1 млн рублей.

С 14 июня отменяется комиссия за переводы денег между клиентами одного банка, находящимися в разных регионах. Изменения должны обеспечить развитие безналичных платежей и защитить интересы граждан.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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